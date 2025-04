È scontro su Inzaghi e la crisi dell’Inter | Non sono accettabili 18 punti

Nuova battuta d'arresto per l'Inter e scudetto che su allontana: sulla ghigliottina della critica finisce l'allenatore piacentinoL'Inter crolla sul più bello. Dopo il ko di Bologna e la pesante eliminazione nel derby di Coppa Italia contro il Milan, arriva anche il tonfo casalingo con la Roma che può costare carissimo nella corsa scudetto. Il Napoli invece fa il suo dovere e stacca i nerazzurri in testa alla classifica, portandosi a tre lunghezze di vantaggio a quattro giornate dal termine del campionato.Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itAdesso si fa durissima per la squadra di Simone Inzaghi, attesa dal doppio incrocio di Champions in semifinale contro il Barcellona. Intanto si accende il dibattito sulle responsabilità del tecnico piacentino, con Sandro Sabatini che attacca dagli studi di 'Pressing' dopo l'ultima giornata di Serie A: "Una cosa che non mi manca è il coraggio di dire sempre come la penso.

