è quasirobe da mati

Mati! ?? 16 maggio? Dalle 19.00? Sol.Co.Sta per arrivare una serata che non puoi perderti!Ti aspettiamo per un evento speciale pieno di cibo, musica e divertimento:? Truck Food con tante bontà? Musica dal vivo con Quarto Profilo e Do'Storieski che si.

Mati titolare, quanta emozione - DE CECCO 6 (att. 0% su 1, ric. 0% su 1, 2 ace, 4 b.s.) – Vive con la squadra gli alti e bassi ormai consueti, incluso un lungo e profondo blackout nella seconda metà del secondo set. Nel finale, nervi saldi e ottima lettura del momento di Davyskiba. Rimane da parte sua qualche sofferenza negli spostamenti, difensivi soprattutto. BUCHEGGER 6,5 (att. 59% su 34 con 3 err. e 1 muro sub., 2 ace, 6 b.s. 🔗ilrestodelcarlino.it

Brescia: Il demone femminile, Susanna Mati presenta il suo nuovo libro - l'appuntamento di aprile di outsider, rassegna di incontri letterari: il demone femmnile. presentazione del libro "Lou Salomé. amare la vita" (Feltrinelli) & incontro con l'autrice Susanna Mati, filosofa e scrittrice. venerdì 4 aprile ore 20:30, presso spazio Illich (via dei mille 22a brescia)... 🔗bresciatoday.it

Valsa Group Modena punta all'Europa 2025/2026: Pardo Mati guida la carica - "Da squadra. Per andare a batterli". Pardo Mati ripete il mantra della convinzione per parlare dei play off quinto posto e della volontà della Valsa Group Modena di riprendersi quell’Europa che manca dal 2023 e che potrebbe essere un bellissimo ‘diversivo’ nella stagione 2025/2026. Il talentuoso centrale classe 2006 presenta allora uno scorcio di stagione spesso snobbato, ma che per Modena potrebbe rappresentare un trampolino di rilancio in una prossima stagione ancora ricca di incognite ma che con un’Europa in più verrebbe vista sotto tutt’altre prospettive. 🔗ilrestodelcarlino.it

