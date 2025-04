È nata Alleanza per Torino un think tank civico per il futuro della città | Ma non è la lista elettorale di Lo Russo

È stata presentata questa mattina – lunedì 28 aprile 2025 – 'Alleanza per Torino'. Un'associazione presieduta da Pietro Garibaldi, con il sostegno pieno di Valentino Castellani, che vuole diventare un luogo di analisi e elaborazione di proposte concrete per il futuro e lo sviluppo della città.

Alleanza per Torino, la lista del sindaco fa discutere ancora prima di nascere - ‘Alleanza per Torino’, la lista del sindaco Stefano Lo Russo per le prossime elezioni comunali, sarà ufficialmente presentata domani – lunedì 28 aprile 2025 – ma già fa discutere. A sollevare la prima polemica (nemmeno a dirlo) è Silvio Viale, il mai domo consigliere comunale radicale che negli... 🔗torinotoday.it

Rinasce l’Alleanza per Torino, ecco i 22 super esperti del sindaco Lo Russo - Lunedì debutta il think tank formato da esponenti della società civile che guarda alle elezioni. Volti nuovi per rinnovare la classe dirigente ... 🔗torino.corriere.it

Per il bis di Lo Russo torna in pista l’Alleanza per Torino che lanciò Castellani - Lunedì la firma del patto civico per il secondo mandato del sindaco di Torino. Tra due anni diventerà una lista da presentare alle urne ... 🔗torino.repubblica.it