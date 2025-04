Lettera43.it - È morto l’attore Damien Thomas: recitò in Shogun e Le Figlie di Dracula

, attore britannico nato in Egitto che interpretò il vampiro nel cult horror Ledidi John Hough con Peter Cushing. Lo ha annunciato la figlia Phoebe Court-con una nota all’Hollywood Reporter, spiegando che il decesso risale al 18 aprile per le complicazioni dovute alla paralisi sopranucleare progressiva, rara malattia neurodegenerativa che colpisce il cervello. Aveva 83 anni e il suo ultimo lavoro risale al 2016 con The Limehouse Golem.nel film Ledi(da X).La carriera di: daa Pirati di PolanskiNato l’11 aprile 1942 a Ismaila, in Egitto a nord est del Cairo,ha studiato alla Royal Academy of Dramatic di Londra dove si laureò a 25 anni e ottenne due borse di studio. Dopo il suo esordio in un episodio di Journey to the Unknown del 1968, debuttò al cinema nel film 23 pugnali per Cesare – tratto dal Giulio Cesare di Shakespeare – con Charlton Heston e John Gielgud prima di prendere parte al citato Ledicon Dennis Price e Mary Collison nei panni del conte Karnstein.