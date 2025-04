E’ morto Damien Thomas il Conte Karnstein aveva 83 anni

Damien Thomas è morto all'età di 83 anni, a dare l'annuncio sua figlia. Era molto conosciuto per aver interpretato il Conte KarnsteinL'articolo E’ morto Damien Thomas, il Conte Karnstein, aveva 83 anni proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - E’ morto Damien Thomas, il Conte Karnstein, aveva 83 anni Leggi su Ildifforme.it A causa di una malattia neurodegenerativa, l'attoreall'età di 83, a dare l'annuncio sua figlia. Era molto conosciuto per aver interpretato ilL'articolo E’, il83proviene da Il Difforme.

Altre fonti ne stanno dando notizia

È morto l’attore Damien Thomas: recitò in Shogun e Le Figlie di Dracula - È morto Damien Thomas, attore britannico nato in Egitto che interpretò il vampiro nel cult horror Le figlie di Dracula di John Hough con Peter Cushing. Lo ha annunciato la figlia Phoebe Court-Thomas con una nota all’Hollywood Reporter, spiegando che il decesso risale al 18 aprile per le complicazioni dovute alla paralisi sopranucleare progressiva, rara malattia neurodegenerativa che colpisce il cervello. 🔗lettera43.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

