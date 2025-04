“É molto doloroso dover lasciare i propri genitori in una casa di cura” | il racconto di una figlia

lasciare la propria mamma, affetta da Alzheimer, in una casa di cura. "Sai che è la scelta giusta ma i sensi di colpa sono logoranti". Leggi su Fanpage.it Una donna ha raccontato cosa significa per un figliolaa mamma, affetta da Alzheimer, in unadi cura. "Sai che è la scelta giusta ma i sensi di colpa sono logoranti".

Approfondimenti da altre fonti

Il protagonista del libro di Desiati cerca il punto di rottura nel suo passato. Ma il percorso a ritroso per scoprire le nostre radici è spesso molto doloroso - Confesso che ho frequentato poco le sedute di analisi. Non ne faccio un vanto, anzi forse sarebbe stato meglio per la mia salute mentale affrontare come tanti la terapia, ma come ho spesso affermato con un po’ di supponenza in compenso mi sono dedicata al giardinaggio, che ho considerato una cura ugualmente valida e di certo altrettanto costosa. ... 🔗iodonna.it

Boban a Di Canio: "Tonali all'Inter? Smettila, è un discorso molto doloroso" - Opinionista, ma con il cuore milanista. Zvone Boban nel pre partita di Bayern Monaco-Inter in onda su Sky Sport ha risposto così a Di Canio,... 🔗calciomercato.com

Piantedosi: In Dl Sicurezza previste bodycam per agenti, molto attese - (Agenzia Vista) Roma, 04 aprile 2025 "Nel Dl sicurezza prevediamo bodycam per il personale delle forze di polizia, uno strumento molto atteso e molto richiesto dal personale delle forze di polizia. Lo sottolineo, perché è una vocazione alla trasparenza, per documentare in trasparenza situazioni più critiche dei loro interventi". Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri. 🔗iltempo.it