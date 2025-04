È lui ha confessato Omicidio Palermo | la scoperta choc sull’assassino di Salvatore Andrea e Massimo

Salvatore Turdo e Andrea Miceli, entrambi poi rimasti uccisi. Leggi su Caffeinamagazine.it Scene da Far West quelle che si sono consumate a Monreale nella notte di sabato, trasformando una tranquilla serata nella centrale piazza Duomo in un teatro di morte e disperazione. Una lite nata per futili motivi si è trasformata in una sparatoria feroce, lasciando sull’asfalto tre giovani vittime e due feriti, tra cui un sedicenne. Un episodio drammatico che ha scosso profondamente l’intera comunità palermitana, ancora incredula davanti a tanta violenza esplosa nel cuore della città.Secondo le prime ricostruzioni, tutto è iniziato da un banale richiamo: alcuni ragazzi di Monreale avrebbero redarguito un gruppo di giovani palermitani che sfrecciavano tra i tavoli dei locali a bordo di scooter. “Andate piano, qui è pieno di gente”, avrebbero gridatoTurdo eMiceli, entrambi poi rimasti uccisi.

Approfondimenti da altre fonti

“L’ho uccisa io”: ha confessato la donna fermata dopo l’omicidio di Isabella Tregnaghi a Trieste - Erika Podmenich, 58 anni, triestina, ha confessato di aver ucciso Isabella Tregnaghi, 89 anni, al culmine di una lite: l'ammissione durante un interrogatorio. Giallo sul movente. 🔗fanpage.it

Messina, il giovane fermato per l’omicidio della studentessa ha confessato davanti al gip - MESSINA (ITALPRESS) – Ha confessato davanti al gip di avere ucciso la collega di corso. Lo ha detto il legale del giovane fermato a Messina al termine dell’interrogatorio di garanzia davanti al giudice delle indagini preliminari. Il 27enne avrebbe risposto a qualche domanda, ma non ha spiegato cosa lo avrebbe spinto ad aggredire la studentessa 22enne. La ragazza, lunedì scorso, è stata accoltellata più volte ed è morta dissanguata. 🔗unlimitednews.it

Chi è Mark Samson, che ha confessato l'omicidio della ex fidanzata Ilaria Sula - 23 anni, si era laureato da poco in Architettura. Il delitto è avvenuto nell'appartamento dove il giovane viveva con i genitori, nel quartiere Africano di Roma 🔗vanityfair.it

Se ne parla anche su altri siti

Omicidio Sara Campanella, Argentino ha confessato. Gip: Madre voleva aiutarlo a fuggire; Omicidio del 17enne a Francofonte: il 22enne ha confessato: «Lite per un corteggiamento»; Morte di Sara Campanella, Stefano Argentino ha confessato davanti ai pm: Era fredda e indifferente; Mamma, papà e figlio ammazzati, confessa il primogenito 17enne: “Li ho uccisi”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Strage di Monreale, ha confessato il 19enne del quartiere Zen fermato dai carabinieri - Le accuse sono di strage, porto abusivo e detenzione illegale di arma da fuoco. Un 19enne ha confessato di avere sparato a Monreale. 🔗meridionews.it

Salvatore Calvaruso confessa i tre omicidi a Monreale, ma poi non risponde: dichiarazioni non utilizzabili - Salvatore Calvaruso ha confessato di aver sparato a Monreale durante la rissa in cui tre persone sono morte e altre due sono rimaste ferite. 🔗virgilio.it

La strage di Monreale, il 19enne confessa poi si chiude nel silenzio - PALERMO – All’inizio ha confessato parlando con gli investigatori, poi Salvatore Calvaruso, 19enne fermato per la strage di Monreale, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al Pubblico ... 🔗livesicilia.it