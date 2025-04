È iniziato il processo per l' omicidio di Giacomo Gobbato

processo a carico di Serghei Merjievschii, 38enne accusato di avere ucciso Giacomo "Jack" Gobbato nel settembre 2024 a Mestre. L'imputato dovrà rispondere, oltre che di omicidio volontario aggravato, anche di due rapine: proprio. Veneziatoday.it - È iniziato il processo per l'omicidio di Giacomo Gobbato Leggi su Veneziatoday.it Si è aperto alla Corte d'Assise di Venezia, con la prima udienza, ila carico di Serghei Merjievschii, 38enne accusato di avere ucciso"Jack"nel settembre 2024 a Mestre. L'imputato dovrà rispondere, oltre che divolontario aggravato, anche di due rapine: proprio.

Cosa riportano altre fonti

Omicidio Sharon Verzeni, iniziato il processo - Prima udienza del processo, davanti alla Corte d'assise di Bergamo che vede imputato Moussa Sangare, 30 anni, reo confesso 🔗imolaoggi.it

Omicidio di Saman, iniziato il processo di secondo grado: i genitori si rivedono in aula - Reggio Emilia, 27 febbraio 2025 – Inizia questa mattina a Bologna il processo d'appello per l'omicidio di Saman Abbas, uccisa a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, la notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 e ritrovata un anno e mezzo dopo, seppellita sotto terra in un rudere a pochi passi da casa. In aula, nella corte d’Assise d’Appello presieduta dal giudice Domenico Stigliano, i genitori della ragazza, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, condannati all’ergastolo in primo grado: sono arrivati attorno alle 9 e questa mattina si sono rivisti per la prima volta dopo il fatto, in mezzo ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Omicidio di Manuel Mastrapasqua, iniziato il processo a Daniele Rezza. Vittima e killer, due famiglie contro - Milano – Sarà un processo breve e, forse, non privo di tensioni fra le due famiglie, quello iniziato in Corte d’Assise questa mattina, a carico di Daniele Rezza, il ventenne che ha confessato l’omicidio di Manuel Mastrapasqua, 31 anni, ucciso con una coltellata al petto nella notte tra il 10 e l’11 ottobre scorso, a Rozzano, per un paio di cuffie wireless da 14 euro. Manuel stava tornando a casa dopo il turno di lavoro da magazziniere al supermercato Carrefour di via Farini, a notte fonda. 🔗ilgiorno.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

È iniziato il processo per l'omicidio di Giacomo Gobbato; Giacomo Matteotti, la vera storia dietro all'omicidio che diede inizio al regime fascista; A Bari il processo per il fisioterapista ucciso, parla un teste: «Vidi il corpo in una pozza di sangue. Era vivo, respirava ancora»; Giacomo Gobbato, convalidato l'arresto dell'uomo accusato dell'omicidio: disposta l'autopsia sul corpo della vittima. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

È iniziato il processo per l'omicidio di Giacomo Gobbato - L'imputato, Serghei Merjievschii, è accusato di avere accoltellato a morte il giovane intervenuto in difesa di una donna a Mestre. Oggi si sono costituite le parti ... 🔗veneziatoday.it

Una donna ha visto il killer del boss Di Giacomo ma è sparita nel nulla - La circostanza è emersa al processo che vede ... A poco a poco iniziarono ad arrivare in parenti della vittima. Caos dopo l’omicidio del boss Di Giacomo “Molti dei familiari andavano in ... 🔗livesicilia.it

Morto per sventare rapina a Mestre, al via processo per omicidio - In Corte d'Assise di Venezia si è aperto oggi, con la prima udienza tecnica, il processo per omicidio volontario e almeno tre rapine, a carico di Serghei Merjievschiiil, 38enne moldavo che uccise a co ... 🔗msn.com