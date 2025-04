Dune Costiere volontari in azione sulla spiaggia | ripuliti rifiuti per 1 200 kg

rifiuti. Una grande varietà di oggetti trascinati dalle correnti marine sulla costa, ai piedi delle Dune. Brindisireport.it - Dune Costiere, volontari in azione sulla spiaggia: ripuliti rifiuti per 1.200 kg Leggi su Brindisireport.it FASANO - Tanta plastica di tutti i tipi, due copertoni di automezzi, una sedia, una brandina, una boa, un po' di vetro e alluminio. Circa 60 sacchi riempiti per un totale di oltre 1.200 kg di. Una grande varietà di oggetti trascinati dalle correnti marinecosta, ai piedi delle

