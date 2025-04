Duello scudetto al fotofinish il calendario di Napoli e Inter

Inter, battuta prima dal Bologna e poi dalla Roma, hanno infatti permesso al Napoli, reduce dalle vittorie con Monza e Torino, di operare il sorpasso in vetta alla classifica. I partenopei, quando al. Today.it - Duello scudetto al fotofinish, il calendario di Napoli e Inter Leggi su Today.it Tutto, nel giro di appena una settimana, è cambiato. Le ultime due sconfitte consecutive dell', battuta prima dal Bologna e poi dalla Roma, hanno infatti permesso al, reduce dalle vittorie con Monza e Torino, di operare il sorpasso in vetta alla classifica. I partenopei, quando al.

