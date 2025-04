Due amiche si scambiano lo stesso biglietto di auguri da 81 anni | “Mi emoziono ancora quando ricevo la lettera”

anni le due amiche ormai ultra novantenni quando hanno iniziato ad ogni compleanno a mandarsi lo stesso bigliettino in attesa di una firma dell'una o dell'altra. Oggi la loro tradizione compie 81 anni e potrebbe entrare nei Guinnes World Record. Leggi su Fanpage.it Avevano 14le dueormai ultra novantennihanno iniziato ad ogni compleanno a mandarsi lobigliettino in attesa di una firma dell'una o dell'altra. Oggi la loro tradizione compie 81e potrebbe entrare nei Guinnes World Record.

