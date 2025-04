Droga blitz all’alba | sette misure cautelari

sette persone sono state raggiunte da misure cautelari a Palagiano (Taranto) nell’ambito di un’inchiesta su un vasto giro di spaccio di cocaina e hashish. Quattro sono finiti in carcere, uno agli arresti domiciliari e due hanno l’obbligo di firma. Gli arrestati sono accusati di spaccio di Droga, associazione per delinquere e detenzione di armi clandestine. Le indagini, avviate dai Carabinieri di Massafra nel marzo 2023, hanno ricostruito una rete organizzata di traffico di stupefacenti.L'articolo Droga, blitz all’alba: sette misure cautelari proviene da Tarantini Time Quotidiano. Tarantinitime.it - Droga, blitz all’alba: sette misure cautelari Leggi su Tarantinitime.it Tarantini Time Quotidianopersone sono state raggiunte daa Palagiano (Taranto) nell’ambito di un’inchiesta su un vasto giro di spaccio di cocaina e hashish. Quattro sono finiti in carcere, uno agli arresti domiciliari e due hanno l’obbligo di firma. Gli arrestati sono accusati di spaccio di, associazione per delinquere e detenzione di armi clandestine. Le indagini, avviate dai Carabinieri di Massafra nel marzo 2023, hanno ricostruito una rete organizzata di traffico di stupefacenti.L'articoloproviene da Tarantini Time Quotidiano.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Roma, droga in centro: maxi-blitz, chi finisce in arresto all'alba - Una maxi-operazione anti-droga nel centro di Roma ha portato all'alba all'arresto di 18 persone nella Capitale. Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, è ancora in corso l'operazione dei Carabinieri della Compagnia di Roma Centro per eseguire l'ordinanza, emessa dal Gop del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica capitolina - Direzione Distrettuale Antimafia. 🔗liberoquotidiano.it

Traffico di droga nel Barese, colpo a due clan rivali. Blitz all'alba: 37 arresti - Traffico di stupefacenti, operazione carabinieri nel Barese: 37 arresti. Una vasta operazione, condotta dai carabinieri del comando provincia di Bari e coordinata dalla Direzione distrettuale... 🔗quotidianodipuglia.it

Blitz all’alba, cinque arresti per droga: anche un avvocato, portava hashish ai detenuti in carcere - Cinque persone sono state raggiunte questa mattina da altrettanti misure cautelari con l'accusa di spaccio di droga. L'operazione è nata dagli arresti del 27 gennaio che hanno portato alla luce il cosiddetto 'sistema Rebibbia'.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Blitz antidroga a Palagiano, sette arresti all’alba; Blitz alle porte di Roma, sgominata banda di pusher: 9 arresti. I summit in un pollaio; Cagliari, blitz dei Carabinieri: sette arresti per droga. Al centro un dj della movida; Blitz antidroga all'alba: cinque arresti per spaccio di stupefacenti. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Droga nei locali notturni, sette arresti. C’è anche un dj - È di sette arrestati provenienti dal mondo dello spettacolo e l’intrattenimento, il bilancio del blitz all’alba che ha visto impegnati i carabinieri, nell’ambito di un’indagine di contrasto al ... 🔗linkoristano.it

Calabria, maxi blitz all’alba: 30 misure cautelari, droga e violenza al centro di un’importante indagine - I carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di trenta persone accusate a vario titolo di detenzione e spaccio ... 🔗msn.com

Brindisi. Blitz antimafia all’alba: 10 arresti per droga e armi legati alla Sacra Corona Unita - A Roma, i Carabinieri hanno arrestato 8 persone e denunciato altre 4 in 48 ore per furti e borseggi nelle aree frequentate da pellegrini e turisti per l’omaggio a Papa Francesco. Rafforzati i ... 🔗lasiritide.it