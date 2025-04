Dramma in Italia il volo spaventoso a soli 13 anni | è caduto per metri prima dello schianto

Dramma sconvolge l’Italia: un ragazzo di 13 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal secondo piano di un edificio. Una tragedia che scuote l’opinione pubblica per la giovane età della vittima e per le circostanze ancora da chiarire. La caduta, avvenuta nelle prime ore di lunedì 28 aprile, ha lasciato tutti con il fiato sospeso.Leggi anche: “Adescato e fatto a pezzi”. Alessandro massacrato così, scoperto l’orrore dietro la tragediaL’allarme è scattato intorno alle 7.30 del mattino, quando alcuni parenti e residenti, vedendo il ragazzo a terra privo di forze, hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri e un’ambulanza del 118: i soccorritori, trovando il giovane cosciente ma in gravi condizioni, hanno prestato i primi aiuti sul posto prima di procedere con il trasferimento d’urgenza. Thesocialpost.it - Dramma in Italia, il volo spaventoso a soli 13 anni: è caduto per metri prima dello schianto Leggi su Thesocialpost.it Unsconvolge l’: un ragazzo di 13è rimasto gravemente ferito dopo esseredal secondo piano di un edificio. Una tragedia che scuote l’opinione pubblica per la giovane età della vittima e per le circostanze ancora da chiarire. La caduta, avvenuta nelle prime ore di lunedì 28 aprile, ha lasciato tutti con il fiato sospeso.Leggi anche: “Adescato e fatto a pezzi”. Alessandro massacrato così, scoperto l’orrore dietro la tragediaL’allarme è scattato intorno alle 7.30 del mattino, quando alcuni parenti e residenti, vedendo il ragazzo a terra privo di forze, hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri e un’ambulanza del 118: i soccorritori, trovando il giovane cosciente ma in gravi condizioni, hanno prestato i primi aiuti sul postodi procedere con il trasferimento d’urgenza.

