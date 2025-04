Dove vedere il Giro di Romandia 2025 in tv | programma orari streaming

Giro di Romandia 2025. La corsa che ogni anno si disputa nella Svizzera romanda presenta sei variegate tappe che termineranno domenica 4 maggio. La gara è un importante banco di prova in vista del Giro d'Italia, sempre più vicino. L'anno scorso l'edizione 2024 fu conquistata dallo spagnolo Carlos Rodriguez che ha preceduta in classifica generale Alexandr Vlasov.Il percorso presenta tappe movimentate con un prologo in apertura. L'iniziale corsa contro il tempo partirà e terminerà a Saint-Imier e con i suoi 3,4 chilometri presenta la prima difficoltà per i corridori. Le frazioni centrali alternano grandi salite a numerosi saliscendi che anticiperanno la crono finale di Ginevra. Vedremo chi conquisterà la 78esima edizione del Giro di Romandia.Guarda su DAZN il Giro di Romandia 2025.

