Douglas Luiz Juve poco spazio con Tudor ma l’allenatore svela | È molto motivato lavora bene Gli ho parlato e…

Douglas Luiz Juve, poco spazio con Tudor ma l’allenatore svela: tutte le dichiarazioni in conferenza stampa l’allenatore della Juve Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dei bianconeri contro il Monza. Le dichiarazioni su Douglas Luiz che sta avendo poco spazio.Douglas Luiz DEmotivato? – «molto motivato, professionista. Si è messo a disposizione, lavora bene. Mi dispiace quando non riesco a dare spazio a tutti. Viene da un anno in cui ha giocato poco, ci sono altri che stan giocando bene. Gli ho parlato: mi dispiace che non ci sono tante gare per ruotare, in questo momento devo fare delle scelte senza dare regali a nessuno. Ci sono 4 gare da giocare ancora».LA CONFERENZA STAMPA DI Tudor POST Juve MONZA .com Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juve, poco spazio con Tudor ma l’allenatore svela: «È molto motivato, lavora bene. Gli ho parlato e…» Leggi su Juventusnews24.com conma: tutte le dichiarazioni in conferenza stampadellaIgorhain conferenza stampa dopo la vittoria dei bianconeri contro il Monza. Le dichiarazioni suche sta avendoDE? – «, professionista. Si è messo a disposizione,. Mi dispiace quando non riesco a darea tutti. Viene da un anno in cui ha giocato, ci sono altri che stan giocando. Gli ho: mi dispiace che non ci sono tante gare per ruotare, in questo momento devo fare delle scelte senza dare regali a nessuno. Ci sono 4 gare da giocare ancora».LA CONFERENZA STAMPA DIPOSTMONZA .com

Cosa riportano altre fonti

Douglas Luiz Juve, la storia è già arrivata al capolinea: stilato il piano in vista della prossima estate. Gli aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24Douglas Luiz Juve, la storia è già arrivata al capolinea: stilato il piano in vista della prossima estate. Gli aggiornamenti sul futuro del brasiliano Ci sono aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Douglas Luiz, uno dei colpi più onerosi dell’ultima sessione estiva da parte del calciomercato Juve e che non ha mai reso secondo le aspettative. 🔗juventusnews24.com

Infortunio Douglas Luiz, sorpresa alla vigilia di Psv Juve: le ultimissime sul brasiliano dalla Continassa – VIDEO - di Redazione JuventusNews24Infortunio Douglas Luiz, sorpresa alla vigilia di Psv Juve: le ultimissime sul brasiliano dalla Continassa. Tutti gli aggiornamenti verso il playoff (Marco Baridon inviato alla Continassa) – Giornata di vigilia per la Juventus, che domani andrà di scena sul campo del Psv per il ritorno dei playoff di Champions League. In palio c’è un posto negli ottavi di finale. Inizia l’allenamento della #Juventus pre #Psv ?? In gruppo anche #Cambiaso e #DouglasLuiz ??? @BaridonMarco pic. 🔗juventusnews24.com

Continassa Juve: vigilia del derby d’Italia. Douglas Luiz salta l’Inter, ci saranno Cambiaso e Kelly - di Redazione JuventusNews24Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa Vigilia di Juve-Inter: Thiago Motta ha confermato in conferenza stampa la presenza di Kelly e Cambiaso mentre invece dovrà dare forfait Douglas Luiz. 🔗juventusnews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Da Koopmeiners a Douglas Luiz fino a Vlahovic: quale è la missione di Tudor alla Juve; Infortuni, ritmi lenti, poco feeling con Motta: così Douglas Luiz è già sul mercato; Verso Monza-Juventus, gli infortunati di Motta; Juve, infortunio per Douglas Luiz e Cambiaso. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Douglas Luiz, c’è il Nottingham Forest: la Juve ti saluta con una speranza… - Quelle che si prospettano all’orizzonte si preannunciano come settimane decisive per Douglas Luiz, una delle grandi delusioni stagionali in casa bianconera. La Juve aveva puntato forte in estate sul m ... 🔗msn.com

QS - Juve, Douglas Luiz in uscita - Douglas Luiz, centrocampista brasiliano classe 1998, è certamente una delle delusioni del mercato della Juventus: il giocatore, mai riuscito a giocare con continuità, e forse ... 🔗tuttojuve.com

Pagina 2 | Douglas Luiz, c’è il Nottingham Forest: la Juve ti saluta con una speranza… - A partire dalla gara di domenica col Monza, nella quale il brasiliano dovrebbe avere più spazio. Un minutaggio maggiore che gli consentirebbe di rendersi protagonista in bianconero, ma al tempo stesso ... 🔗tuttosport.com