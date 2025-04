Dottore del Papa dice che non ha sofferto – rivela ultimo rimpianto

Papa Francesco, una nuova potente voce è emersa dal silenzio: il suo medico personale.L’uomo che è stato al fianco del Papa durante le sue ultime ore di vita sta ora rivelando cosa si è veramente svolto in quegli ultimi sacri momenti.Una scena che non dimenticherà maiL’uomo che è stato al fianco di Papa Francesco nella sua ultima ora ha parlato – e ciò che descrive è tanto inquietante quanto definitivo.Il dottor Sergio Alfieri, medico personale del Papa e capo dell’équipe che lo ha curato durante il suo ultimo ricovero per una doppia polmonite, ha ora confermato ciò che molti temevano: la fine è arrivata rapidamente e senza preavviso.In un’intervista al Corriere della Sera, Alfieri ha ricordato di essere stato chiamato d’urgenza in Vaticano alle 5:30 del mattino del lunedì di Pasqua. Newsner.it - Dottore del Papa dice che non ha sofferto – rivela ultimo rimpianto Leggi su Newsner.it Mentre milioni di persone in tutto il mondo piangono la scomparsa diFrancesco, una nuova potente voce è emersa dal silenzio: il suo medico personale.L’uomo che è stato al fianco deldurante le sue ultime ore di vita sta orando cosa si è veramente svolto in quegli ultimi sacri momenti.Una scena che non dimenticherà maiL’uomo che è stato al fianco diFrancesco nella sua ultima ora ha parlato – e ciò che descrive è tanto inquietante quanto definitivo.Il dottor Sergio Alfieri, medico personale dele capo dell’équipe che lo ha curato durante il suoricovero per una doppia polmonite, ha ora confermato ciò che molti temevano: la fine è arrivata rapidamente e senza preavviso.In un’intervista al Corriere della Sera, Alfieri ha ricordato di essere stato chiamato d’urgenza in Vaticano alle 5:30 del mattino del lunedì di Pasqua.

