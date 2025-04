Dossier veleni e la difficile rinuncia di Becciu Cerno | Il Tempo vi racconta il Conclave alla Dan Brown

Tempo di Dossier e veleni. "È uno dei Conclavi più simili a un romanzo di Dan Brown - dichiara il direttore Tommaso Cerno - Protagonista il cardinale Angelo Becciu passato da essere uno degli uomini di fiducia di Papa Francesco ad essere arginato. Secondo alcuni documenti, di cui non si conosce fino in fondo l'autenticità, Becciu è stato escluso dal Conclave".

