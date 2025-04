Dopo Suits NBC vuole riportare in tv anche Royal Pains

Royal Pains potrebbe tornare in tv con il suo protagonista Mark Feuerstein. Il revival in sviluppo a NBC. Comingsoon.it - Dopo Suits, NBC vuole riportare in tv anche Royal Pains Leggi su Comingsoon.it Il medical dramedypotrebbe tornare in tv con il suo protagonista Mark Feuerstein. Il revival in sviluppo a NBC.

