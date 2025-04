Dopo le offese alla memoria di Papa Francesco il direttore del centro di giustizia minorile resta in carica a Torino

Torino. È la decisione, quantomeno singolare, adottata dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria nei confronti di Antonio Pappalardo, dirigente di entrambi i centri di giustizia minorile, anche se nel primo caso soltanto. Torinotoday.it - Dopo le offese alla memoria di Papa Francesco, il direttore del centro di giustizia minorile resta in carica a Torino Leggi su Torinotoday.it Rimosso dall'incarico a Bologna ma confermato, almeno per ora, a. È la decisione, quantomeno singolare, adottata dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria nei confronti di Antonio Pappalardo, dirigente di entrambi i centri di, anche se nel primo caso soltanto.

