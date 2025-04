Dopo la grande paura il rugbista è stato dimesso

stato dimesso nel primo pomeriggio l’atleta del Bologna Rugby Club, soccorso domenica 27 aprile Dopo un incidente di gioco avvenuto durante la partita di rugby tra il Guastalla e il Bologna. Nel corso della gara, il rugbista ventenne, residente a Bologna, ha subito un colpo alla testa in. Bolognatoday.it - Dopo la grande paura, il rugbista è stato dimesso Leggi su Bolognatoday.it E’nel primo pomeriggio l’atleta del Bologna Rugby Club, soccorso domenica 27 aprileun incidente di gioco avvenuto durante la partita di rugby tra il Guastalla e il Bologna. Nel corso della gara, ilventenne, residente a Bologna, ha subito un colpo alla testa in.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dopo la grande paura, il rugbista è stato dimesso - E’ stato dimesso nel primo pomeriggio l’atleta del Bologna Rugby Club, soccorso domenica 27 aprile dopo un incidente di gioco avvenuto durante la partita di rugby tra il Guastalla e il Bologna. Nel corso della gara, il rugbista ventenne, residente a Bologna, ha subito un colpo alla testa in... 🔗bolognatoday.it

Paura per Chiara Cainelli, aggredita e rapinata dopo la finale del Grande Fratello: cosa è successo - Chiara Cainelli e Alfonso D'Apice hanno subito una rapina all'interno dell'abitazione della ragazza, che è stata spintonata dai ladri ed è caduta dalle scale 🔗ilgiornale.it

Grande paura per Moise Kean, si accascia al suolo dopo una botta alla testa - Attimi di paura per Moise Kean che nel corso della partita tra Verona e Fiorentina si è accasciato al suolo, riportando alla mente le immagini del compagno Bove (nella sfida con l'Inter), quando il centrocampista rischiò la vita. L'attaccante viola era stato colpito alla testa in precedenza in uno scontro di gioco, quindi il malore. E' stato immobilizzato e portato negli spogliatoi in barella. C'è. 🔗feedpress.me

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dopo la grande paura, il rugbista è stato dimesso dall'ospedale; L'ultimo ballo della bandiera del Mogliano Rugby Giordano Baldino; La rugbista salva la compagna: le immagini dell’impressionante prova di forza; Castrogiovanni ai giffoner: Coltivate i vostri sogni senza paura con passione, impegno e sacrificio. Siete il nostro futuro. 🔗Ne parlano su altre fonti