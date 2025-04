Donzelli la foto-bufala per infangarlo | Capisco che dovete insultare

Donzelli con una foto falsa in cui "ride" al funerale del Papa. A postarla sui social è Roberto Granisso.Donzelli viene immortalato mentre sorride accanto al governatore della Toscana Giani con questa didascalia: "Ai funerali i Papa Francesco,seduto tra le autorità, era presente anche lo scemo del villaggio". Una foto a cui Donzelli ha immediatamente risposto sempre sui social smascherando il folle accusatore: "Io non so chi sia questo Roberto Granisso, ma trovo ignobile aver preso una mia foto in cui sorrido felice alla Festa della Liberazione in Piazza della Signoria a Firenze e averla pubblicata dicendo che rappresenta una mia risata al funerale di Papa Francesco in Piazza San Pietro.

