Donne e bambini in fila per un pasto alla cucina comunitaria di Gaza City Il 2 marzo Israele ha bloccato gli aiuti che arrivavano Oggi si apre riunione alla Corte Internazionale di Giustizia dell' Aja

Gaza City, 28 apr. (askanews) – Donne e bambini con scodelle in mano si spingono per cercare di arrivare ad accaparrarsi un pasto in una cucina comunitaria a Gaza City. Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite ha dichiarato di aver esaurito le proprie sCorte di cibo e la crisi umanitaria nel territorio palestinese devastato dalla guerra va peggiorando di giorno in giorno. Leggi anche › L'orrore di Gaza negli occhi di un bambino: è lo scatto 2025 del World Press Photo Israele ha bloccato gli aiuti che entravano a Gaza il 2 marzo scorso, pochi giorni prima di riprendere la sua campagna militare contro Hamas, dopo la rottura del fragile cessate il fuoco.Proprio Oggi, alla Corte Internazionale di Giustizia (CIG) all'Aia, si apre una settimana di udienze sugli obblighi umanitari di Israele nei confronti dei palestinesi, a oltre 50 giorni dall'imposizione del blocco totale degli aiuti che entrano nella Striscia di Gaza .

