Donald Trump | Governo gli Usa e il mondo nessuno può fermarmi | Sul voto in Canada | Diventi il 51esimo Stato americano

Tgcom24.mediaset.it - Donald Trump: "Governo gli Usa e il mondo, nessuno può fermarmi" | Sul voto in Canada: "Diventi il 51esimo Stato americano" Leggi su Tgcom24.mediaset.it Secondo i media americani, il presidente prepara "nuovi siluri" nei prossimi cento giorni. E nel frattempo consensi tra gli elettori ispanici: il 61% lo boccia. Ma il tycoon non ci sta e attacca la stampa: "Disonesta, imbroglia sui sondaggi"

Usa, Donald Trump sospende i dazi al Messico fino al 2 aprile - Donald Trump ha annunciato che i dazi imposte al Messico verranno sospese fino al 2 aprile. Il presidente degli Stati Uniti ha comunicato la decisione tramite il suo social network, Truth, specificando che la sospensione riguarderà tutte le merci incluse nell'accordo commerciale Usmca. La presidente messicana Claudia Sheinbaum (Getty).Sheinbaum: «Un risultato senza precedenti» La mossa è arrivata dopo una telefonata tra il tycoon e la presidente messicana Claudia Sheinbaum.

"Benvenuti a Trump Gaza", la nuova Striscia realizzata con l'IA dal Presidente Usa: statue e resort d'oro, pioggia di soldi dal cielo, Donald e Netanyahu a bordo piscina - VIDEO - Donald Trump mostra quella che potrebbe essere secondo lui "Trump Gaza", una riviera nella Striscia piena di ballerine, grattacieli e lusso Il presidente Usa Donald Trump ha pubblicato su Truth un video generato con l'intelligenza artificiale, che mostra "Trump Gaza", ossia la Striscia di Gaz

Donald Trump: primo presidente Usa al Super Bowl - Donald Trump è destinato a entrare nella storia come il primo presidente degli Stati Uniti in carica a partecipare al Super Bowl, uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo. La sua presenza alla partita di New Orleans non passerà inosservata, soprattutto per il contesto di polemiche che circonda l'evento. Polemiche sulla Nfl e gli slogan contro il razzismo La decisione della Nfl di rimuovere gli slogan "Fine al razzismo" dalle end zone del campo ha suscitato critiche e accesi dibattiti.

