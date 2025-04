Donald Trump e l’Ucraina | Zelensky rinuncerà alla Crimea La settimana decisiva per i negoziati di pace

Donald Trump dice che l’Ucraina è pronto a rinunciare alla Crimea. Mentre oggi, lunedì 28 aprile, i negoziati sulla pace con la Russa entrano in una settimana cruciale. Dopo il colloquio tra Trump e Volodymyr Zelensky a San Pietro il presidente ha risposto durante un viaggio in New Jersey ai giornalisti che gli chiedevano della penisola contesa e della possibilità che Kiev ci rinunci: «Penso di sì. La Crimea esisteva già 12 anni fa». Il riconoscimento della Crimea come Russia fa parte delle proposte di Washington per trovare un accordo tra i due paesi. Insieme ci sarebbe il congelamento della linea del fronte.Zelensky e la CrimeaE forse proprio della Crimea parlavano Trump e Zelensky a San Pietro quando il presidente ucraino ha pronunciato le parole «Vorrei che facessi questo, ma non in questo modo» e quello americano ha replicato «È una strategia molto interessante, puoi esserne certo», secondo un’esperta di lettura del labiale consultata dal giornale britannico Sun. Leggi su Open.online Il presidente degli Stati Unitidice cheè pronto a rinunciare. Mentre oggi, lunedì 28 aprile, isullacon la Russa entrano in unacruciale. Dopo il colloquio trae Volodymyra San Pietro il presidente ha risposto durante un viaggio in New Jersey ai giornalisti che gli chiedevano della penisola contesa e della possibilità che Kiev ci rinunci: «Penso di sì. Laesisteva già 12 anni fa». Il riconoscimento dellacome Russia fa parte delle proposte di Washington per trovare un accordo tra i due paesi. Insieme ci sarebbe il congelamento della linea del fronte.e laE forse proprio dellaparlavanoa San Pietro quando il presidente ucraino ha pronunciato le parole «Vorrei che facessi questo, ma non in questo modo» e quello americano ha replicato «È una strategia molto interessante, puoi esserne certo», secondo un’esperta di lettura del labiale consultata dal giornale britannico Sun.

