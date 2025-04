Don Pasquale l’opera buffa di Donizetti alla sede degli Amici della Lirica

Sabato 10 maggio alle ore 17, alla sede degli Amici della Lirica di Piacenza (via Mazzini 81) il palcoscenico si animerà con l'intramontabile vivacità dell'opera buffa Don Pasquale di Gaetano Donizetti proposta in forma di concerto con elementi scenici ed evocativi che accompagneranno l'azione.

