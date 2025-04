Don Mauro Fornasari Inaugurato il nuovo cippo

Con queste parole, lette dal parroco di Riale e Gesso, don Claudio Casiello, il vescovo Matteo Zuppi ha voluto partecipare ugualmente, ma a distanza, alla cerimonia di inaugurazione del nuovo cippo che, sul greto del torrente Lavino dove fu ucciso, ricorda il martirio del diacono don Mauro Fornasari. Monumento in pietra di gesso che dopo essere stato inghiottito per la seconda volta in due anni da altrettante piene del fiume, è stato nuovamente recuperato e ricollocato (stavolta in zona più sicura) nel luogo dove il diacono della chiesa bolognese, prelevato dalla sua abitazione a Longara, venne picchiato e ucciso il 5 ottobre del 1944 da una banda delle brigate nere.

