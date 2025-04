Don Maurizio Patriciello all’Università degli Studi di Salerno

Maurizio Patriciello, che sarà ospite del nuovo appuntamento del Ciclo di Seminari dal titolo "Dialoghi di Sociologia Giuridica – Mafie, Diritto e Società" al Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell'Università degli Studi di Salerno, promosso nell'ambito della cattedra di Sociologia Giuridica e della Devianza diretta dalla Professoressa Giovanna Truda. L'iniziativa rientra tra le attività del Centro di ricerca e Studio "Centre for Social-Legal Studies and Criminology – CeSLec".Dalla "Terra dei fuochi" al Parco Verde di Caivano: una battaglia sempre in prima linea, quella di Don Patriciello, che incontrerà gli studenti Unisa domani, martedì 29 aprile alle ore 10.

