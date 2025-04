Don Donato Ogliari chi è l’abate che terrà la prima meditazione ai cardinali in preparazione al Conclave

cardinali nella Cappella Sistina per eleggere il successore di Bergoglio. Oggi i i cardinali si riuniscono di nuovo nell'Aula del Sinodo in Vaticano per la Congregazione generale. I porporati stanno arrivando a Roma da tutto il mondo per il Conclave che si svolgerà tra il 5 e il 10 maggio.A tenere la prima meditazione ai cardinali in preparazione del Conclave, sarà il comasco Don Donato Ogliari, l'abate di San Paolo fuori le Mura, recentemente eletto presidente della Conferenza monastica italiana (Cim). La seconda meditazione, che aprirà il Conclave, sarà tenuta dal cardinale Raniero Cantalamessa. Don Donato OgliariNato ad Erba il 10 dicembre 1956, è cresciuto ad Asso, cittadina importante nella storia della Santa Sede. Ilgiorno.it - Don Donato Ogliari, chi è l’abate che terrà la prima meditazione ai cardinali in preparazione al Conclave Leggi su Ilgiorno.it Como, 28 aprile 2025 – Dopo la celebrazione delle esequie di Papa Francesco, sabato 26 aprile, è partito il conto alla rovescia per l'ingresso deinella Cappella Sistina per eleggere il successore di Bergoglio. Oggi i isi riuniscono di nuovo nell'Aula del Sinodo in Vaticano per la Congregazione generale. I porporati stanno arrivando a Roma da tutto il mondo per ilche si svolgerà tra il 5 e il 10 maggio.A tenere laaiindel, sarà il comasco Don, l'abate di San Paolo fuori le Mura, recentemente eletto presidente della Conferenza monastica italiana (Cim). La seconda, che aprirà il, sarà tenuta dal cardinale Raniero Cantalamessa. DonNato ad Erba il 10 dicembre 1956, è cresciuto ad Asso, cittadina importante nella storia della Santa Sede.

