Don Bruno Maggioni dalla parrocchia a The Voice | la promessa del prete canterino e il paragone con Suor Cristina

Bruno Maggioni è ospite nella puntata di "La Volta Buona". Nel salottino di Caterina Balivo il prete canterino, così rinominato dopo essere diventato virale dopo. Leggo.it - Don Bruno Maggioni, dalla parrocchia a The Voice: la promessa del prete canterino e il paragone con Suor Cristina Leggi su Leggo.it Donè ospite nella puntata di "La Volta Buona". Nel salottino di Caterina Balivo il, così rinominato dopo essere diventato virale dopo.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Don Marco Zappa si dimette dalla parrocchia di Inveruno. "Cercava incontri gay in rete, nessun reato" - Inveruno (Milano), 6 aprile 2025 – Una crisi di coscienza che lo attanagliava da tempo e che lo ha spinto alla fine a prendere una decisione su cui meditava da giorni: lasciare la parrocchia San Martino di Inveruno e prendersi, d’accordo con la Curia di Milano, un periodo di riflessione. Don Marco Zappa, 51 anni, venerdì ha comunicato ai suoi superiori, in primis a monsignor Luca Raimondi, vescovo ausiliare e vicario episcospale della zona pastorale di Rho sotto cui ricade Inveruno, la decisione di non poter più continuare la sua missione sacerdotale a Inveruno, dov’era arrivato nel ... 🔗ilgiorno.it

"Presenza viva nel ricordo di una comunità": intitolata una strada a don Bruno Pontari - Questa mattina con una cerimonia sentita e partecipata, Reggio Calabria ha reso omaggio a don Bruno Pontari, intitolando una strada nel quartiere in cui ha operato: un gesto che suggella il legame profondo tra il sacerdote e la comunità del Divin Soccorso. A rappresentare l'Amministrazione... 🔗reggiotoday.it

Don Bruno Bignami presenta il suo libro 'Dare un’anima alla politica' a Castiglione Messer Marino - Giovedì 27 marzo prossimo alle 16.45, a Castiglione Messer Marino, nell’aula magna dell’Istituto comprensivo statale (via Istonia, 44), don Bruno Bignami presenterà il suo ultimo libro Dare un’anima alla politica. L’iniziativa è promossa dal Comune di Castiglione Messer Marino, con la... 🔗chietitoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Quarantesimo anniversario di ordinazione di don Bruno Maggioni; È il compleanno di don Bruno (e del Papa): auguri al sacerdote che canta i Ricchi e Poveri; Limbiate: anche don Bruno al Villaggio Giovi, pomeriggio per percorrere 50 anni di storia; Don Bruno Maggioni, il parroco della gioia, accolto in Valsassina. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Montevecchia: don Bruno Maggioni festeggia il 40esimo di ordinazione sacra con la processione mariana dell'Angelo - E' tornato nella “sua” Montevecchia per fare memoria di quando, quarant'anni prima, era stato ordinato sacerdote (ultimo giovane del paese a vestire l'abito talare) e per unirsi alla comunità ... 🔗merateonline.it