Don Bruno, dalla parrocchia a "The Voice": chi è il prete diventato virale

News TV. Dona "The Voice Senior": chi è il prete virale. La sua voce ha conquistato il cuore di migliaia di persone e, da quel momento, Don Bruno Maggioni è diventato una vera e propria star del web. Parroco di Margno, in Valsassina, e "canterino" per via della sua passione per il canto, Don Bruno ha recentemente fatto tappa a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo. Qui ha raccontato la sua straordinaria esperienza a "The Voice Senior" e come la sua passione per la musica e la fede abbiano dato una nuova dimensione alla sua vita e alla sua vocazione. Un viaggio che parte da un incontro casuale con il suo pubblico su YouTube fino alla partecipazione a uno dei talent più seguiti in Italia. La magia della performance a "The Voice Senior" e l'impatto sui Social Don Bruno Maggioni è diventato famoso in tutto il mondo grazie a un video su YouTube.