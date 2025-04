Don Baldo Reina ricorda Papa Francesco nella messa dei Novendiali | Siamo come pecore senza pastore

Baldo Reina, che ha celebrato la terza messa dei Novendiali nella basilica di San Pietro, Papa Francesco ha “seminato” il bene in ogni singolo giorno della. Agrigentonotizie.it - Don Baldo Reina ricorda Papa Francesco nella messa dei Novendiali: “Siamo come pecore senza pastore” Leggi su Agrigentonotizie.it Una dedizione esemplare per l’umanità, un amore sconfinato per gli ultimi, a tal punto da trascendere la religiosità. Per il cardinale Don, che ha celebrato la terzadeibasilica di San Pietro,ha “seminato” il bene in ogni singolo giorno della.

Messa in suffragio di Papa Francesco: a celebrarla sarà don Baldo Reina - Il cardinale vicario di Roma, l'agrigentino Baldo Reina, celebrerà questa sera alle 19 nella basilica di San Giovanni in Laterano una celebrazione eucaristica in suffragio dei Papa Francesco. Alla messa sono invitati i presbiteri, i diaconi e i fedeli della diocesi di Roma. "L'aurora pasquale...

Don Baldo Reina al suo primo Conclave: "Mi sono sentito disorientato, poi ho capito che sarà Dio a guidarci" - A 54 anni parteciperà al suo primo Conclave: un’esperienza capace di segnare un’intera esistenza, una responsabilità che si fa sentire ma che lui stesso dichiara di poter sostenere perché “la Chiesa è opera di Dio, è sua ed è nelle sue mani. Ed è giusto che sia lui a guidarla”. Il cardinale Baldo... 🔗agrigentonotizie.it

RaiNews.it: boom di contatti durante il Festival di Sanremo. Colpo di Pionati a Radio 1: arriva il Cardinale Baldo Reina - Incrementa lettori e contatti RaiNews.it Durante la settimana del Festival di Sanremo i contenuti tematici pubblicati sul portale di informazione della Rai hanno registrato 25 milioni e mezzo di contatti nella settimana. Il dato più alto si è registrato nella giornata di sabato 15 febbraio (giorno d 🔗ilgiornaleditalia.it

Una messa per Papa Francesco, Don Baldo Reina: “Ci sentiamo sospesi, come pecore senza pastore” - “L’aurora pasquale avvolge il passaggio del nostro vescovo Papa Francesco da questo mondo al Padre. Piangiamo il testimone del Vangelo, il pastore misericordioso, il profesta di Pace”. Sono queste le ... 🔗grandangoloagrigento.it

