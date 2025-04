Domestico ucciso nella villa a Milano | il pm chiede la perizia psichiatrica sul presunto omicida

Il pm di Milano chiederà di effettuare una perizia psichiatrica su Dawda Bandeh, il 28enne fermato con l'accusa di essersi intrufolato in una villa di via Randaccio e di aver ucciso Angelino Acob Manansali, il collaboratore domestico. Nel suo interrogatorio Bandeh non ha ammesso l'omicidio ma ha detto di essere rimasto disorientato dopo aver visto il corpo a terra.

Domestico ucciso nella villa a Milano, la compagna: "Ci saremmo sposati tra sei mesi" - Angelito Acob Manansala, il domestico trovato morto strangolato dopo un furto nella villa di via Randaccio, a Milano, avrebbe dovuto sposarsi tra sei mesi nelle Filippine con la compagna Laurelia Arriola. La donna e il 61enne convivevano da 6 anni insieme a Milano. Per l'omicidio è stato fermato il 28enne Dawda Bandeh.

Domestico ucciso a Milano, la scientifica: "Il killer è rimasto tutto il giorno nella villa con il cadavere" - "L'omicidio sarebbe avvenuto molte ore prima". A dirlo sono i primi rilievi della scientifica svolti nella villa in centro a Milano dove un domestico è stato trovato morto nel giorno di Pasqua. Per l'omicidio è stato arrestato il 28enne Dawda Bandeh che, a breve, sarà interrogato dagli inquirenti.

Domestico ucciso nella villa di Milano, fermato un 28enne: nelle telecamere si cercano i video dell'omicidio - Per l'omicidio è stato arrestato il 28enne Dawda Bandeh che nelle prossime ore sarà interrogato. La Procura di Milano ha anche disposto l'autopsia sul corpo della vittima, il 61enne di origine filippina Angelito Acob Manansala.

