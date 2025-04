Domani chiude il bando su San Siro ma i giochi per lo stadio sono già fatti

Domani l'avviso pubblico del Comune di Milano "per la raccolta di manifestazioni di interesse relative al compendio immobiliare della Grande Funzione Urbana (GFU) "San Siro", comprensivo dello stadio Giuseppe Meazza". E probabilmente a Palazzo Marino alle 23,59 di Domani non sarà arrivata alcuna risposta. Perché nessuno è nelle condizioni materiali di poter presentare "proposte migliorative rispetto alla proposta presentata dalle società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e A.C. Milan S.p.A. lo scorso 11 marzo".Un bando "su misura"Quel bando, infatti, per dirla con le parole del consigliere comunale Enrico Fedrighini, è "tagliato su misura" per i due club. Tempi e modi dell'Avviso, aveva detto Fedrighini in Consiglio comunale, erano stati studiati da Palazzo Marino per assicurare che la "rigenerazione dell'ambito San Siro, la costruzione di un nuovo stadio, la rifunzionalizzazione dell'attuale impianto e lo sviluppo di uno scenario di riqualificazione", fossero appannaggio solo dei due fondi di investimento.

