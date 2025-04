Dodici artisti in mostra alla Quadreria

Sarà aperta fino al 15 giugno "Passato e presente", mostra con 12 artisti che interpretano la collezione Crivelli alla Quadreria di Trezzo. Il percorso riannoda il dialogo fra opere storiche e visioni contemporanee, "ogni pittore - spiega la curatrice Simona Bartolena - è stato chiamato a confrontarsi con un'opera della collezione in un gioco di riflessi e contrappunti visivi". Le tele storiche - la più famosa è la "Madonna con il Bambino" di Bernardino de' Conti, scuola leonardesca, - diventano così "l'inizio di nuove visioni con connessioni tematiche, formali o simboliche con creazioni recenti, che le rileggono sotto una nuova luce". Un confronto che "non vuole sancire discendenze o affinità obbligate, ma piuttosto suggerire sguardi trasversali, intuizioni condivise ed evocare risonanze emotive capaci di coinvolgere ogni tipo di pubblico".

