Dl sicurezza Conte Il Governo reprime il dissenso politico

sicurezza democratica”, contro il “decreto-legge sicurezza”, promosso e sottoscritto da oltre 250 giuspubblicisti italiani, che conferma con la massima autorevolezza quanto il M5S aveva già denunciato quando venne affacciata la prima ipotesi di sostituire questo progetto di legge su cui il Parlamento stava discutendo da oltre un anno con un provvedimento urgente del Governo: è un atto di una gravità assoluta, un ulteriore scardinamento del principio di divisione dei poteri e dei valori liberal-democratici stabiliti dalla nostra Costituzione. È un provvedimento che va oltre le varie forzature già compiute dal Governo Meloni”. Lo scrive su Facebook il presidente del M5S Giuseppe Conte. “Dallo scorso anno ci battiamo in Parlamento e in ogni angolo d’Italia per contrastare queste norme che avranno una spaventosa portata repressiva e liberticida. Unlimitednews.it - Dl sicurezza, Conte “Il Governo reprime il dissenso politico” Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) – “Aderisco all’appello “Per unademocratica”, contro il “decreto-legge”, promosso e sottoscritto da oltre 250 giuspubblicisti italiani, che conferma con la massima autorevolezza quanto il M5S aveva già denunciato quando venne affacciata la prima ipotesi di sostituire questo progetto di legge su cui il Parlamento stava discutendo da oltre un anno con un provvedimento urgente del: è un atto di una gravità assoluta, un ulteriore scardinamento del principio di divisione dei poteri e dei valori liberal-democratici stabiliti dalla nostra Costituzione. È un provvedimento che va oltre le varie forzature già compiute dalMeloni”. Lo scrive su Facebook il presidente del M5S Giuseppe. “Dallo scorso anno ci battiamo in Parlamento e in ogni angolo d’Italia per contrastare queste norme che avranno una spaventosa portata repressiva e liberticida.

Ne parlano su altre fonti

Dl sicurezza, scontri al corteo contro decreto governo - (Adnkronos) – Momenti di tensione e scontri tra i manifestanti e lo schieramento delle forze di polizia durante il corteo contro il decreto Sicurezza, organizzato al Pantheon. Al grido di ‘corteo, corteo’, le persone scese in piazza hanno provato a rompere il cordone e dirigersi verso piazza Montecitorio, ma sono stati fermati e riportati all’ordine. […] L'articolo Dl sicurezza, scontri al corteo contro decreto governo proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Dl Sicurezza, Boccia (Pd): "Il Governo lo ritiri, è attacco alla nostra democrazia" - (Agenzia Vista) Roma, 04 aprile 2025 "Siamo qui insieme alla rete delle associazioni del no al pessimo ddl Sicurezza. Grazie a loro c'è stato un lavoro che ha cucito la battaglia parlamentare con il sentimento popolare che si è visto nelle manifestazioni. Siamo basiti, siamo arrabbiati. Vediamo cosa tirerà fuori questo Governo. Un provvedimento che mette a rischio il rapporto tra questo Governo e i principi costituzionali. 🔗iltempo.it

La solita invasione di campo dei magistrati contro il governo: “Il dl sicurezza è inquietante. Reprime il dissenso” - Ennesima invasione di campo dei magistrati. Stavolta è il “pacchetto sicurezza” varato dal governo che concretezza all’esigenza di sicurezza avvertita da gran parte dei cittadini. Garantendo maggiori strumenti a chi deve lavorare in divisa e al tempo stesso protezione ai cittadini più deboli. Epperò All’associazione italiana magistrati non va bene. “E’ un documento molto complesso, tratta moltissimi aspetti- si lamentano le toghe- . 🔗secoloditalia.it

Su questo argomento da altre fonti

Dl sicurezza, Conte aderisce all'appello per sicurezza democratica; Conte non la racconta giusta sulla modifica dei decreti “Sicurezza”; La cautela di Conte su Salvini e migranti viene da lontano; Femminicidi, Wanda Ferro: Puntare sull’autonomia economica. Dal governo un Dl Sicurezza per tutelare i cittadini. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Dl sicurezza, Conte “Il Governo reprime il dissenso politico” - ROMA (ITALPRESS) – “Aderisco all’appello “Per una sicurezza democratica”, contro il “decreto-legge sicurezza”, promosso e sottoscritto da oltre 250 giuspubblicisti italiani, che conferma con la massim ... 🔗italpress.com

Dl sicurezza, Conte aderisce all'appello per "sicurezza democratica" - Roma, 28 apr. (askanews) - 'Aderisco all'appello 'Per una sicurezza democratica', contro il 'decreto-legge sicurezza', promosso e sottoscritto ... 🔗notizie.tiscali.it

Dl sicurezza: Magi: '237 giuristi ne denunciano l'incostituzionalità' - Il segretario di +Europa: 'Non c'era né la necessità né l'urgenza di trasformare questo disegno di legge in un decreto' (ANSA) ... 🔗ansa.it