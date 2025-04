DL scuola gli idonei al concorso | Vogliamo la creazione di un elenco nazionale e l’accesso ai percorsi di formazione Avanzate proposte per maggiori assunzioni

scuola italiana. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e in vigore dall’8 aprile, il testo si propone di rafforzare l'attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, intervenendo anche sull’avvio dell’anno scolastico 20252026. Tuttavia, per raggiungere realmente gli obiettivi fissati e risolvere alcune criticità già evidenziate, sono state Avanzate una serie di proposte di modifica e integrazione.L'articolo DL scuola, gli idonei al concorso: “Vogliamo la creazione di un elenco nazionale e l’accesso ai percorsi di formazione”. Avanzate proposte per maggiori assunzioni . Leggi su Orizzontescuola.it Il Decreto-Legge 7 aprile 2025, n. 45, ha segnato un passaggio cruciale per laitaliana. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e in vigore dall’8 aprile, il testo si propone di rafforzare l'attuazione delle misure previste dal Pianodi Ripresa e Resilienza, intervenendo anche sull’avvio dell’anno scolastico 20252026. Tuttavia, per raggiungere realmente gli obiettivi fissati e risolvere alcune criticità già evidenziate, sono stateuna serie didi modifica e integrazione.L'articolo DL, glial: “ladi unaidi”.per

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dl Scuola, domani il varo in Consiglio dei Ministri: dalla stretta sui diplomifici alle novità sui docenti idonei non vincitori di concorso. Cosa è previsto - Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara ha annunciato l’introduzione di una norma anti-diplomifici nel decreto legge che sarà esaminato dal Consiglio dei Ministri. L'articolo Dl Scuola, domani il varo in Consiglio dei Ministri: dalla stretta sui diplomifici alle novità sui docenti idonei non vincitori di concorso. Cosa è previsto sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Assunzioni idonei concorso, Barbacci (Cisl Scuola): “Una prima risposta, lavoriamo per un nuovo sistema” - Dal prossimo anno scolastico, gli idonei del concorso 2023 potranno accedere a una quota del 30% dei posti disponibili per l’assunzione in ruolo. Lo ha annunciato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri del 28 marzo. L'articolo Assunzioni idonei concorso, Barbacci (Cisl Scuola): “Una prima risposta, lavoriamo per un nuovo sistema” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Decreto Scuola 2025, CISL: ‘Bene le nuove misure sul reclutamento’, 30% posti agli idonei del Concorso 2023 - Nel decreto scuola 2025, presentato dal Ministro Giuseppe Valditara dopo il Consiglio dei Ministri del 28 marzo, emergono importanti novità sul fronte del reclutamento del personale scolastico. Le misure del Decreto Scuola 2025: quota del 30% riservata al reclutamento agli idonei del Concorso 2023 Una delle misure più attese riguarda gli idonei del concorso 2023, […] The post Decreto Scuola 2025, CISL: ‘Bene le nuove misure sul reclutamento’, 30% posti agli idonei del Concorso 2023 first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

DL scuola, gli idonei al concorso: Vogliamo la creazione di un elenco nazionale e l'accesso ai percorsi di formazione. Avanzate proposte per maggiori assunzioni; Idonei concorso, graduatorie integrate per non più del 30% dei posti ed elenchi regionali: le misure nel Dl Scuola; In Gazzetta Ufficiale il decreto scuola (DL 7 aprile 2025 n. 45). Misure su riordino istituti tecnici e su modalità di reclutamento dei docenti; Assunzione idonei concorsi PNRR e elenchi regionali per gli idonei dei concorsi ordinari banditi dal 2020: il provvedimento è in Gazzetta Ufficiale. 🔗Ne parlano su altre fonti

Idonei concorso, graduatorie integrate per non più del 30% dei posti ed elenchi regionali: le misure nel Dl Scuola - 73 del 2021, integrando le graduatorie dei concorsi banditi dal 2023 con i candidati idonei ... in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola ... 🔗tecnicadellascuola.it

Dl Scuola e precariato: Anief: “Assunzione idonei dal 2020 e ruolo da Gps e posto comune” - Il tempo passa senza che il reclutamento scolastico cambi fisionomia, ma sulla necessità di assumere i precari l’Anief non molla minimamente la presa: per il bene della scuola occorre assumere tutti g ... 🔗orizzontescuola.it

Elenchi regionali per le assunzioni degli idonei dei concorsi Docenti: ecco cosa prevede il Decreto Scuola 2025 - Il Decreto Scuola 2025 prevede l'istituzione di elenchi regionali per assumere gli idonei dei concorsi per docenti banditi dal 2020 in altre regioni. Facciamo chiarezza sulla misura e cosa prevede. 🔗ticonsiglio.com