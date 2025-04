Divisiva è l' appropriazione ingiustificata 25 aprile La Russa incastra la sinistra

aprile non si riferisce al valore e al significato pacificamente condiviso della riconquista della democrazia e delle libertà sancite dalla Costituzione, ma delle modalità con cui questa ricorrenza viene vissuta". Lo scrive sui social il presidente del Senato, Ignazio La Russa. "Le manifestazioni col passare degli anni risultano infatti sempre meno prive di contrasti e incidenti e sempre più caratterizzate da pretese esclusioni e appropriazioni ingiustificate - sottolinea -. E tutto questo nonostante gli sforzi meritevoli della più alta carica dello Stato e non solo, di dare al 25 aprile il ruolo di festa per tutti". Iltempo.it - "Divisiva è l'appropriazione ingiustificata". 25 aprile, La Russa incastra la sinistra Leggi su Iltempo.it "Possibile sia così difficile comprendere che quando il centrodestra parla di celebrazioni divisive del 25non si riferisce al valore e al significato pacificamente condiviso della riconquista della democrazia e delle libertà sancite dalla Costituzione, ma delle modalità con cui questa ricorrenza viene vissuta". Lo scrive sui social il presidente del Senato, Ignazio La. "Le manifestazioni col passare degli anni risultano infatti sempre meno prive di contrasti e incidenti e sempre più caratterizzate da pretese esclusioni e appropriazioni ingiustificate - sottolinea -. E tutto questo nonostante gli sforzi meritevoli della più alta carica dello Stato e non solo, di dare al 25il ruolo di festa per tutti".

