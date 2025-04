Diverse mucche muoiono nel rogo della stalla

stalla, situata alle spalle della stazione ferroviaria di Varignana, nel comune di Castel San Pietro Terme. Registrati alla nuova sezione Dossier BolognaTodayNel rogo sarebbero rimasti uccisi diversi capi di bestiame. Bolognatoday.it - Diverse mucche muoiono nel rogo della stalla Leggi su Bolognatoday.it Un incendio è scoppiato intorno alle 13 di oggi all’interno di una, situata alle spallestazione ferroviaria di Varignana, nel comune di Castel San Pietro Terme. Registrati alla nuova sezione Dossier BolognaTodayNelsarebbero rimasti uccisi diversi capi di bestiame.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tragedia a Montecatini Terme, rogo in un condominio di otto piani: zia e nipote muoiono per asfissia - Tragedia a Montecatini. Un uomo e una donna, madre e figlio, sono morte questa notte in un incendio scoppiato in un condominio di otto piani situato nei pressi della stazione centrale di Montecatini Terme, Pistoia. Fabio Civale, 60 anni, e la zia Maria Teresa Civale di 85 anni sono stati trovati senza vita forse per asfissia, in seguito al fumo che ha invaso la loro abitazione. Saranno i vigili del fuoco a accertare da dove sia partito l’incendio, probabilmente dalla camera da letto dell’uomo. 🔗secoloditalia.it

La criminologa spiega che quando i giudici parlano di crudeltà e stalking intendono cose ben precise, diverse dal senso comune. E questo non mette in discussione la gravità di quello che Turetta ha fatto - Punto primo. «Si ritiene che l’aver inferto 75 coltellate non sia stato per Turetta un modo per inferire con crudeltà o fare scempio della vittima ma una conseguenza dell’inesperienza e dell’inabilità». Punto secondo. «Non si ravvisano elementi anche solo sintomatici che consentano di ritenere che Giulia abbia vissuto un grave stato di ansia, turbamento e paura anche per la propria incolumità». Per queste due motivazioni, rese note dai giudici della Corte d’Assise di Venezia che hanno condannato all’ergastolo Filippo Turetta, non sono state riconosciute le aggravanti di crudeltà e stalking. 🔗iodonna.it

Non a tutti è piaciuto il volo nello spazio di Katy Perry: perché diverse star, come Olivia Wilde e Emily Ratajkowski, l'hanno criticata - Non a tutti è piaciuta la missione (pseudo) spaziale al femminile compiuta da Katy Perry, Lauren Sánchez e le loro amiche a bordo del Blue Origin della società spaziale di Jeff Bezos (che, oltre a essere il secondo uomo più ricco del mondo, è anche il futuro marito di Sánchez). Un evento in pompa magna, con televisioni e siti collegati da tutta la Terra, per vedere il viaggio di 11 minuti di un equipaggio tutto al femminile (non accadeva dal 1963), ai confini dello spazio. 🔗amica.it

Se ne parla anche su altri siti

Diverse mucche muoiono nel rogo della stalla a Varignana; Incendio devastante, muoiono 17 mucche; Padova, incendio alla Gomiero Farm: distrutta «Quella pazza fattoria» di Dmax. Il titolare: «Una tragedia, una persona intossicata e 17 mucche morte»; Maxi rogo nell’azienda zootecnica. Il fuoco raggiunge anche la stalla: muoiono 18 bovini. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Diverse mucche muoiono nel rogo della stalla - Un incendio è scoppiato intorno alle 13 di oggi all’interno di una stalla, situata alle spalle della stazione ferroviaria di Varignana, nel comune di Castel San Pietro Terme. Nel rogo sarebbero ... 🔗bolognatoday.it