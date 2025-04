Diventa mamma a 43 anni dopo 19 interventi | la storia a lieto fine di Patrizia

Patrizia Nocera, di 43 anni, salernitana, insegnante e Fedele De Agostinis, 46 anni, salernitano dipendente, dopo ben nove anni di attesa con illusioni e delusioni. Patrizia era stata sottoposta a 19 interventi chirurgici tra miomectomie. Salernotoday.it - Diventa mamma a 43 anni dopo 19 interventi: la storia a lieto fine di Patrizia Leggi su Salernotoday.it Avevano perso ogni speranza di avere un bimbo,Nocera, di 43, salernitana, insegnante e Fedele De Agostinis, 46, salernitano dipendente,ben novedi attesa con illusioni e delusioni.era stata sottoposta a 19chirurgici tra miomectomie.

