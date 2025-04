Distrutto il murales di Laika per il 25 Aprile alla Garbatella | attaccati adesivi per lo Stato di Israele

alla libera espressione culturale e democratica". Leggi su Fanpage.it er il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri, "questo nuovo atto di violenza non è solo un'offesa a dei luoghi fisici e a un opera d'arte che richiama valori di libertà, democrazia e pace, ma anche una intimidazionelibera espressione culturale e democratica".

Roma, 25 apr. (askanews) - Un'opera dedicata "alle partigiane di ieri e di oggi" e un monito contro ogni deriva autoritaria. Così la street artist Laika ha aperto a Roma le celebrazioni per l'80esimo anniversario della Liberazione. L'opera, affissa di notte tra il Ponte delle Colonne d'Ercole e Piazza Damiano Sauli, nel quartiere Garbatella, è un poster di 2x3 metri e raffigura una partigiana armata del 1945, simbolo della lotta antifascista, e una partigiana del 2025, con un fazzoletto rosa sul volto, in prima linea contro censura, patriarcato e precarietà.

