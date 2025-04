Distrutta l' opera 1945-2025 di Laika per il 25 aprile

Distrutta l'opera 1945-2025 realizzata dall'artista Laika a Garbatella per celebrare l'80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Nel luogo dove sono stati ritrovati i resti del poster, diversi adesivi inneggianti allo stato di Israele. "L'atto vandalico, rappresenta l'ennesimo tentativo di censurare e sopprimere la verità su quanto sta accadendo in Palestina - afferma Laika in una nota - oltre alla distruzione della mia opera, è stata vandalizzata anche la statua di Handala a largo delle Sette Chiese. Lo stile di questi attacchi ricorda molto quello degli atti vandalici avvenuti al Liceo Manara di Monteverde". L'artista conclude: "Ora l'idea è quella di alzare il tiro: rifacciamolo più grande!". Agi.it - Distrutta l'opera "1945-2025" di Laika per il 25 aprile Leggi su Agi.it AGI - E' statal'realizzata dall'artistaa Garbatella per celebrare l'80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Nel luogo dove sono stati ritrovati i resti del poster, diversi adesivi inneggianti allo stato di Israele. "L'atto vandalico, rappresenta l'ennesimo tentativo di censurare e sopprimere la verità su quanto sta accadendo in Palestina - affermain una nota - oltre alla distruzione della mia, è stata vandalizzata anche la statua di Handala a largo delle Sette Chiese. Lo stile di questi attacchi ricorda molto quello degli atti vandalici avvenuti al Liceo Manara di Monteverde". L'artista conclude: "Ora l'idea è quella di alzare il tiro: rifacciamolo più grande!".

Laika celebra l'80esimo anniversario della liberazione con un'opera dedicata alle partigiane - Un'opera dedicata "alle partigiane di ieri e di oggi" e un monito contro ogni deriva autoritaria: con un nuovo intervento notturno, la street artist Laika ha aperto a Roma le celebrazioni per l'80° anniversario della Liberazione.

