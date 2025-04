Disegni cartelli e fiori a Santa Maria Maggiore | Grazie Papa Francesco

Papa Francesco è stato tumulato a Santa Maria Maggiore. Molti sono i fedeli venuti a rendere omaggio alla tomba. Fuori dalla Basilica lunghe code di fedeli. I fedeli hanno portato anche fiori, appesi sulle grate dei cancelli della Basilica e hanno affisso anche un disegno di Papa Francesco, con su scritto 'Grazie, Papa Francesco'. Non manca uno striscione appeso a uno degli edifici antistanti la Basilica "Grazie, Francesco".

