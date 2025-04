Disavanzo sanitario in Puglia | ultimatum per coprire il deficit da 81 milioni e scongiurare nuove tasse

Disavanzo da 81 milioni risultante dal conto economico al quarto trimestre 2024, si ripercuota sui cittadini pugliesi con l'aumento dell'Irpef, l'imposta sul reddito delle persone fisiche. A parire dalle 12 del 30 aprile il Consiglio. Foggiatoday.it - Disavanzo sanitario in Puglia: ultimatum per coprire il deficit da 81 milioni e scongiurare nuove tasse Leggi su Foggiatoday.it Un Disegno di Legge con disposizioni urgenti per evitare che ilda 81risultante dal conto economico al quarto trimestre 2024, si ripercuota sui cittadini pugliesi con l'aumento dell'Irpef, l'imposta sul reddito delle persone fisiche. A parire dalle 12 del 30 aprile il Consiglio.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Menna (Abruzzo Insieme): "Le tasse erano evitabili. Il disavanzo sanitario era noto da un anno, Marsilio ha mentito" - «La stangata fiscale imposta ai cittadini abruzzesi era evitabile. Il disavanzo nella sanità regionale era noto al ministero dell’Economia e delle Finanze fin da maggio 2024, eppure il presidente Marsilio ha scelto di negare l’evidenza fino all’ultimo, con dichiarazioni che oggi si dimostrano... 🔗chietitoday.it

Il Pd e la storia della manager che ha taroccato una laurea per un posto in Aeroporti di Puglia - Carmela Fiorella, 38 anni, già dirigente Adecco e consigliera di amministrazione di Acquedotto Pugliese, ha taroccato una laurea per farsi assumere da Aeroporti di Puglia come responsabile delle risorse umane. Fiorella è la moglie di Filippo Caracciolo, ex assessore ed ex capogruppo Dem in consiglio regionale. Ora nei guai con la segreteria nazionale per un’imputazione per corruzione e turbativa d’asta. 🔗open.online

Guasto alla camera bianca per i farmaci salvavita, il direttore sanitario: "problema tecnico prontamente risolto" - La camera bianca per la preparazione dei farmaci salvavita dell'ospedale di Sciacca è tornata a funzionare. Il disservizio è durato poco, giusto il tempo per effettuare gli interventi tecnici di ripristino. "La situazione - dice il direttore sanitario Ignazio Galizia - è stata fronteggiata... 🔗agrigentonotizie.it

Su questo argomento da altre fonti

Disavanzo sanitario in Puglia: ultimatum per coprire il deficit da 81 milioni e scongiurare nuove tasse; Copertura del disavanzo sanitario. Corsa contro il tempo per il Consiglio Regionale. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Sanità, il Consiglio ai ferri corti: o si vota il disavanzo o ci saranno più tasse per i cittadini - Delle due l’una: se il Consiglio regionale pugliese non approva la legge per i risanare i conti (e che conti, 174 milioni di euro) della sanità, la Regione Puglia sarà costretto a correre ai ripari. E ... 🔗trmtv.it

Regione Puglia, approvato la copertura finanziaria del deficit sanitario - Puglia, la Giunta approva il ripiano del deficit sanitario: 81 milioni di euro per coprire il disavanzo ed evitare aumenti fiscali. Ora la delibera passa al Consiglio regionale. 🔗informatissimo.net

La Puglia rientra nell'elenco delle regioni in piano di rientro dal disavanzo sanitario. Compiaciuto Amati - dopo la polemica nata nelle scorse ore secondo cui era emerso che le Regioni in piano di rientro dal disavanzo sanitario (tra cui la Puglia, insieme ad Abruzzo, Molise, Campania, Calabria e ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it