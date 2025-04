Disastro ambientale a Rovellasca | guasto alla Gabel provoca lo sversamento di migliaia di litri d’olio nel torrente Lura

Rovellasca – Una dispersione di sostanze oleose, per qualche migliaio di litri, è avvenuta stamattina nello stabilimento dell’industria tessile Gabel di via XX Settembre a Rovellasca. L’allarme è scattato alle 10.40, quando i vigili del fuoco sono intervenuti su richiesta dei carabinieri forestali, che erano già arrivati sul posto: si tratterebbe di uno sversamento di olio diatermico, causato da un possibile malfunzionamento all’interno della ditta. Buona parte del liquido inquinante si è riversato nel vicino torrente Lura.Intervento e squadre di supportoIn posto hanno lavorato diverse squadre dei vigili del fuoco arrivate da Como, Appiano Gentile e Saronno, coordinati da funzionari di Como e Varese, con al seguito il furgone e l'attrezzatura necessaria al contenimento di inquinanti. C’erano inoltre tecnici di Arpa, carabinieri territoriali, guardie ecozoofile ed ecologiche, e una ditta privata, tutti impegnati per la salvaguardia della fauna selvatica Ittica e non collegata al fiume. Ilgiorno.it - Disastro ambientale a Rovellasca: guasto alla Gabel provoca lo sversamento di migliaia di litri d’olio nel torrente Lura Leggi su Ilgiorno.it – Una dispersione di sostanze oleose, per qualche migliaio di, è avvenuta stamattina nello stabilimento dell’industria tessiledi via XX Settembre a. L’rme è scattato alle 10.40, quando i vigili del fuoco sono intervenuti su richiesta dei carabinieri forestali, che erano già arrivati sul posto: si tratterebbe di unodi olio diatermico, causato da un possibile malfunzionamento all’interno della ditta. Buona parte del liquido inquinante si è riversato nel vicino.Intervento e squadre di supportoIn posto hanno lavorato diverse squadre dei vigili del fuoco arrivate da Como, Appiano Gentile e Saronno, coordinati da funzionari di Como e Varese, con al seguito il furgone e l'attrezzatura necessaria al contenimento di inquinanti. C’erano inoltre tecnici di Arpa, carabinieri territoriali, guardie ecozoofile ed ecologiche, e una ditta privata, tutti impegnati per la salvaguardia della fauna selvatica Ittica e non collegata al fiume.

