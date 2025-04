DIRETTA Serie A Udinese-Bologna 0-0 | Davis spacca la traversa LIVE

Bologna fa visita all’Udinese in Friuli nel primo posticipo del lunedì valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, quindicesimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che hanno motivazioni diametralmente opposte che sarà DIRETTA dall’arbitro Maresca della sezione di Napoli.Runjaic e Italiano, allenatori di Udinese e Bologna (LaPresse) – Calciomercato.itReduci dal successo in extremis contro l’Inter di Pasqua, i rossoblu di Vincenzo Italiano hanno bisogno di tornare alla vittoria anche in trasferta dopo il ko con l’Atalanta. Lo scopo è quello di conquistare i tre punti per sorpassare di nuovo la Juve al quarto posto che vale la prossima Champions League. Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Udinese-Bologna 0-0: Davis spacca la traversa LIVE Leggi su Calciomercato.it Calciomercato.it vi offre il match della ‘Bluenergy Arena’ tra i bianconeri di Runjaic e i rossoblu di Italiano in tempo realeIlfa visita all’in Friuli nel primo posticipo del lunedì valido per la trentaquattresima giornata del campionato diA, quindicesimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che hanno motivazioni diametralmente opposte che saràdall’arbitro Maresca della sezione di Napoli.Runjaic e Italiano, allenatori di(LaPresse) – Calciomercato.itReduci dal successo in extremis contro l’Inter di Pasqua, i rossoblu di Vincenzo Italiano hanno bisogno di tornare alla vittoria anche in trasferta dopo il ko con l’Atalanta. Lo scopo è quello di conquistare i tre punti per sorpassare di nuovo la Juve al quarto posto che vale la prossima Champions League.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Como-Genoa Streaming Gratis: dove vedere la Serie A in Diretta Live - Tutto pronto per una grande domenica di calcio in Serie A con le sfide del 34° turno. Ad inaugurare il programma di giornata saranno i due lunch match delle 12:30, Venezia-Milan al Penzo e Como-Genoa al Sinigaglia. L’andamento di Como e Genoa È un momento decisamente positivo quello che sta attraversando il Como, che si presenta a questa sfida con tre vittorie consecutive, che sono la dimostrazione di come il lavoro di Fabregas stia dando i propri frutti. 🔗sololaroma.it

LIVE Milano-Scandicci 3-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: Egonu e compagne volano in finale, serie mai in discussione! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-17 Ace di Kurtagic. MILANO E’ IN FINALE! 24-17 Errore in attacco di Ruddins, ci sono sette match-point che valgono la finale. 23-17 Muro di Danesi su Ognjenovic. 22-17 Invasione a rete di Antropova, Ekaterina è calata a picco fisicamente. 21-17 Ci pensa Orro di seconda intenzione, ancora una prova da leader per Alessia. Graziani e Ruddins in campo per Scandicci. 🔗oasport.it

DIRETTA Serie A, Roma-Juventus | Formazioni UFFICIALI LIVE - Si chiude la domenica della trentunesima giornata del campionato di Serie A con una grande classica della nostra competizione nazionale Ci siamo, l’attesa è finita: l’ultima gara in programma per questa domenica, valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A, vede affrontarsi la Roma e la Juventus. Claudio Ranieri (LaPresse) – Calciomercato.itSfida dal sapore di Champions League, visto che le due squadre sono in lotta per il quarto posto, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea per club, e si trovano a soli tre punti di ... 🔗calciomercato.it

Cosa riportano altre fonti

Udinese-Bologna, formazioni ufficiali e risultato LIVE; Udinese-Bologna LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025; Serie A, alle 18:30 Udinese-Bologna, ore 20:45 Verona-Cagliari e Lazio-Parma - Serie A, i match del lunedì; DIRETTA Serie A Udinese-Bologna: calcio d’inizio alle 18:30. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Udinese-Bologna LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025 - La diretta LIVE di Udinese-Bologna di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... 🔗fanpage.it

Diretta Udinese Bologna/ Streaming video tv, i rossoblu puntano alla Champions (Serie A, 28 aprile 2025) - Serie A, Diretta Udinese Bologna, streaming video tv: i friulani, seppur senza obiettivi, vogliono interrompere il momento no (28 aprile 2025) ... 🔗ilsussidiario.net

Udinese Bologna, il risultato in diretta live della partita di Serie A - Ne parlano anche altri media La partita Udinese-Bologna della 34^ giornata di Serie A, si gioca lunedì 28 aprile alle ore 18.30 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al ... 🔗informazione.it