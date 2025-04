Difesa Ue Berlino apripista su patto di stabilità divide la maggioranza

dividere la maggioranza che sostiene il governo italiano. La decisione di Berlino di inviare alla Commissione europea la richiesta di attivazione della clausola nazionale di sospensione del patto di stabilità e di crescita per effettuare maggiori spese in Difesa e armamenti, possibilità contemplata dal piano RearmEU lanciato a marzo dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, è stata infatti accolta in modo diametralmente opposto dai due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, con il primo che parla del riarmo Ue come di “una follia” e l’altro che definisce quella della Germania “una scelta saggia”. Senza contare che il Mef, d’intesa con Palazzo Chigi, così come ribadito oggi da fonti del Ministero, non intende chiedere di utilizzare la clausola, anche se ne aveva auspicato il varo da parte della Commissione Ue. Leggi su Ildenaro.it Roma, 28 apr. (askanews) – Sul riarmo la Germania accelera e finisce perre lache sostiene il governo italiano. La decisione didi inviare alla Commissione europea la richiesta di attivazione della clausola nazionale di sospensione deldie di crescita per effettuare maggiori spese ine armamenti, possibilità contemplata dal piano RearmEU lanciato a marzo dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, è stata infatti accolta in modo diametralmente opposto dai due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, con il primo che parla del riarmo Ue come di “una follia” e l’altro che definisce quella della Germania “una scelta saggia”. Senza contare che il Mef, d’intesa con Palazzo Chigi, così come ribadito oggi da fonti del Ministero, non intende chiedere di utilizzare la clausola, anche se ne aveva auspicato il varo da parte della Commissione Ue.

