Difesa la Germania chiede la sospensione del Patto di stabilità Tajani | decisione saggia

Germania fa da apripista sulla Difesa europea. Berlino ha chiesto per prima alla Commissione Ue l’attivazione della clausola nazionale di salvaguardia per le spese militari. Si punta a esentare gli investimenti aggiuntivi a venire nel settore della Difesa dai limiti di spesa del Patto di stabilità. La richiesta, ha spiegato un portavoce del ministero delle Finanze tedesco, riguarda il quadriennio 2025-2028. E – ha aggiunto – costituisce “un’importante misura complementare per consentire una maggiore spesa nazionale per la Difesa, mantenendo al contempo la sostenibilità fiscale”.Difesa, la Germania chiede l’attivazione della clausola di salvaguardiaLa notizia non giunge inaspettata ed è in linea con la svolta tedesca. Ai primi di marzo il Cancelliere in pectore Friedrich Merz, leader della Cdu, aveva annunciato il varo di un maxi-piano di investimenti in Difesa e infrastrutture da 500 miliardi di euro. Secoloditalia.it - Difesa, la Germania chiede la sospensione del Patto di stabilità. Tajani: decisione saggia Leggi su Secoloditalia.it Lafa da apripista sullaeuropea. Berlino ha chiesto per prima alla Commissione Ue l’attivazione della clausola nazionale di salvaguardia per le spese militari. Si punta a esentare gli investimenti aggiuntivi a venire nel settore delladai limiti di spesa deldi. La richiesta, ha spiegato un portavoce del ministero delle Finanze tedesco, riguarda il quadriennio 2025-2028. E – ha aggiunto – costituisce “un’importante misura complementare per consentire una maggiore spesa nazionale per la, mantenendo al contempo la sostenibilità fiscale”., lal’attivazione della clausola di salvaguardiaLa notizia non giunge inaspettata ed è in linea con la svolta tedesca. Ai primi di marzo il Cancelliere in pectore Friedrich Merz, leader della Cdu, aveva annunciato il varo di un maxi-piano di investimenti ine infrastrutture da 500 miliardi di euro.

