Difendiamo il lavoro sosteniamo il commercio a Messina le iniziative di Mcl per il Primo maggio

maggio, Festa del lavoro. Difendiamo il lavoro, sosteniamo il commercio a Messina". Questo il claim scelto dal Movimento Cristiano Lavoratori di Messina per il 1° maggio, festa del lavoro. Il Movimento guidato dal presidente provinciale Fortunato Romano ha scelto quest'anno di celebrare la.

