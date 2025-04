Quotidiano.net - Dichiarazione precompilata 2025, date e scadenze: quando saranno disponibili i modelli per il 730

Roma, 28 aprile– Scatterà dal pomeriggio di mercoledì 30 aprile l'appuntamento con la. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sarà possibile consultare ipredisposti sulla base dei dati già in possesso dell’amministrazione o trasmessi da enti esterni, come datori di lavoro, farmacie, banche e assicurazioni. Complessivamente, sono circa 1,3 miliardi le informazioni raccolte per la stagione dichiarativa in corso.Dal 15 maggio ipotranno essere modificati e inviati. Resta la possibilità per i contribuenti di scegliere il 730 semplificato, la modalità più immediata, già utilizzata da oltre la metà della platea lo scorso anno. La scadenza per l'invio del 730 è fissata al 30 settembre, mentre per il modello Redditi ci sarà tempo fino al 31 ottobre.