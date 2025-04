Dichiarazione annuale Iva 2025 ultimi giorni per l' invio

Leggi su Fiscooggi.it La presentazione deve essere effettuata obbligatoriamente per via telematica direttamente dal dichiarante oppure da un intermediario, da una società dello stesso gruppo o da altri soggetti incaricati

Ne parlano su altre fonti

Sanremo 2025, Iva Zanicchi e il Premio alla Carriera: «Meglio da viva che da morta» - Iva Zanicchi ha ricevuto il Premio alla Carriera nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2025 in cui si è esibita in un medley dei suoi successi Iva Zanicchi ha ricevuto il Premio alla Carriera nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2025 e si è esibita in un medley delle tre canzoni che le hanno consentito di trionfare nella kermesse: Non pensare a me, Zingara, Ciao cara come stai?. 🔗.com

Sanremo 2025: Al Festival arrivano i Premi alla Carriera per Iva Zanicchi e Antonello Venditti - Al 75° Festival della Canzone Italiana arrivano i premi alla carriera. Nella terza e ultima serata di Sanremo 2025 verranno omaggiati Iva Zanicchi e Antonello Venditti. 🔗comingsoon.it

Iva Zanicchi premio alla carriera a Sanremo 2025: la Brianza come casa e l’amore con Fausto Pinna - Sanremo, 13 febbraio 2025 – Questa sera Iva Zanicchi riceverà il Premio alla Carriera durante la terza serata del Festival di Sanremo. Originaria di Ligonchio ma di casa da decenni in Brianza, la cantante (ma anche presentatrice e protagonista della politica) ha ricordato: "Sono passati 60 anni dal mio primo festival di Sanremo. Nel 1965 io ero al festival di Sanremo, per cui quando ritirerò questo premio, quando ritirerò il premio sarà fatale che io rivivrò tutta la mia vita, perché io sono nata qua, poi ho fatto tante cose chiaramente, ho avuto anche dei successi grazie a Dio fuori da ... 🔗ilgiorno.it

Approfondimenti da altre fonti

Dichiarazione annuale Iva 2025, ultimi giorni per l'invio; Dichiarazione IVA 2025: debutto dei nuovi codici ATECO; Dichiarazione IVA in scadenza per i Forfettari transitati nel 2025; Dichiarazione IVA con nuovi Codici Ateco 2025. Aggiornato software compilazione. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dichiarazione IVA in scadenza per i Forfettari transitati nel 2025 - La scadenza del 30 aprile per la Dichiarazione IVA rientra tra gli adempimenti fiscali dei contribuenti forfettari transitati quest'anno nel regime. 🔗msn.com

Dichiarazione IVA 2025: scadenza 30 aprile - Modello e istruzioni per la Dichiarazione IVA 2025 anno d'imposta 2024. La Circolare Assonime n 6 a commento delle novità ... 🔗fiscoetasse.com

Dichiarazione Iva, la compilazione di omessi versamenti e integrative a favore - Modello Iva 2025 sotto la lente, con particolare riguardo alle situazioni derivanti dal mancato versamento del debito periodico ... 🔗ntplusfisco.ilsole24ore.com